برشلونة مستعد للتضحية بلاعبين اثنين لتمويل صفقة كوتينيو

كشفت صحيفة كتالونية أنّ نادي #برشلونة قد وضع اللاعب الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو كهدف رئيسي في “الميركاتو” الصيفي القادم، وأنّه مستعد لبيع لاعبين اثنين من عناصره الحالية بهدف تمويل صفقة نجم فريق #ليفربول الإنكليزي.

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية أنّ المدير الرياضي بنادي برشلونة، روبرت فرنانديز، على اتصال متواصل مع الإيطالي جوليانو بيرتولوتشي، وكيل أعمال اللاعب كوتينيو.

ويملك فرنانديز علاقة جيدة مع بيرتولوتشي، وقد سبق أن تفاوض الرجلان، في صيف العام الماضي، حول إمكانية انتقال البرازيلي ماركينيوس من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة وفقاً لصحيفة إيلاف ، لكن الصفقة لم تتم بسبب تمسك إدارة النادي الباريسي بمدافعها المميز.

وقد عاود المدير الرياضي لنادي برشلونة الاتصال ببيرتولوتشي للتقدم بعرض ضم موكله ماركينويس كما ناقش معه أيضاً امكانية استفادة النادي الكاتالوني من خدمات موكله البرازيلي الآخر، متوسط الميدان الهجومي كوتينيو.

وترى “سبورت”، المقربة من نادي برشلونة، أنّ إدارة فريق ليفربول لن تتخلى بكل سهولة عن نجم فريقها الأول، والذي قام مؤخراً بتجديد عقده إلى غاية يونيو 2022.

وفي حال رضخ نادي ليفربول لرغبة كوتينيو في الرحيل نحو برشلونة للعب رفقة صديقه ومواطنه نيمار، فإنّ إدارة “البارسا” قد تدفع مبلغاً ضخماً يفوق ذلك الذي صرفته من أجل ضم المهاجم السابق لـ”الريدز”، لويس سواريز، في صيف 2014، والمقدر بـ 75 مليون جنيه إسترليني.

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