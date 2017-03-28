بعد ضياع ” خيسوس ” .. هل يظفر برشلونة بـ ” نيمار الجديد ” ؟

بعيداً عن الأسماء الرنانة في سوق الانتقالات، وبعيداً أيضاً عن مواجهتهما القارية المرتقبة في ربع نهائي النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يتصارع ناديا #برشلونة الإسباني و #يوفنتوس الإيطالي على جوهرة برازيلية صاعدة بقوة الصاروخ.

وبفضل مستوياته الفنية اللافتة، أجبر البرازيلي الشاب #فينسيوس_جونيور الذي يُدافع عن ألوان نادي فلامنغو الأندية الأوروبية الكبرى على متابعته عن كثب ومحاولة اقتناصه قبل دخول أندية إضافية إلى سباق الحصول على خدماته.

ويبرز بطل الدوري الإسباني برشلونة، ويوفنتوس الذي يفرض هيمنة مطلقة على الساحة الإيطالية في السنوات الماضية كأكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم البرازيلي الموهوب.

وبعدما فرط برشلونة بفرصة التعاقد مع الجناح البرازيل غابرييل خيسوس الذي فضل في نهاية المطاف الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي واللعب تحت إمرة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، يرفض العملاق الكاتالوني تكرار الخطأ عبر التعاقد مع فينسيوس جونيور في أسرع وقت ممكن.

وأدى التألق اللافت لخيسوس في ملاعب الدوري الإنكليزي الممتاز إلى وجود حسرة كبيرة بين جماهير البلوغرانا في الظل المستوى الباهت الذي يقدمه باكو ألكاسير الذي عزز خط هجوم برشلونة في الانتقالات الصيفية الماضية وجاء إلى “قلعة كامب نو” مقابل مبلغ مالي يفوق ما دفعه مانشستر سيتي للبرازيلي الشاب.

ويُلقب جونيور من قبل وسائل الإعلام البرازيلية على أنه “نيمار الجديد” وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ؛ بسبب الإمكانيات الفنية الهائلة التي يمتلكها وتُذكر عشاق “الساحرة المستديرة” بنجم السيليساو نيمار دا سيلفا.

وتوقعت وسائل الإعلام البرازيلية ألا تقل تكلفة انتقال “نيمار الجديد” إلى أحد الأندية الأوروبية عن حاجز الـ 30 مليون يورو.

وبدون أدنى شك، سيلعب نيمار “الأصلي” دوراً بارزاً في عملية إقناع فينسوس جونيور؛ لتسهيل عملية انتقاله إلى برشلونة والدفاع عن ألوان العملاق الكاتالوني.

في السياق ذاته، أكدت صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تستهدف الحصول على خدمات الموهبة البرازيلية الصاعدة بعد عام من الآن، لكون جونيور لا يحق له ترك ناديه البرازيلي خلال الوقت الراهن، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وشددت الصحيفة الإيطالية أن النجم البرازيلي لم يتخطَ الـ17 عاماً من عُمره، لكنه سيكون متابعاً ومحط أنظار “الكبار” في سوق الانتقالات صيف عام 2018.

ويرتبط جونيور بعقد مع فلامنغو حتى صيف عام 2019، ويلعب ضمن صفوف منتخب بلاده تحت 17 عاماً، وتألق مؤخراً في بطولة قارة أمريكا الجنوبية، وقاد “السيليساو الصغير” للتتوّيج بالبطولة القارية بمستوى لافت، وضمان التأهل إلى مونديال الهند في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ورغم الاهتمام الواضح من “البلوغرانا” و”السيدة العجوز”، يبقى انضمام نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد إلى سباق المهتمين بالظفر بـ”خليفة نيمار” وارداً للغاية في ظل رغبة الرئيس فلورنتينو بيريز الكبيرة في عدم ضياع الصفقة المنتظرة، وعدم تكرار الفشل في صفقة نيمار الذي فضل ارتداء قميص الغريم التقليدي صيف عام 2013 رغم الإغراءات المدريدية.

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