” بوغاتي ” تقدم أخف دراجة هوائية في العالم بسعر باهظ

أطلقت شركة #بوغاتي، إحدى أكبر مصنعي السيارات الفاخرة في العالم، عددا محدودا من الدراجات الهوائية التي تحمل علامتها التجارية.

وبدأت شركة بوغاتي في الفترة الأخيرة بتوسيع مجموعتها من العروض، حيث قامت بصناعة زورق مكلف وفاخر، فضلا عن سياراتها المعروفة ، أما اليوم فتقدم بوغاتي لعملائها دراجة “بوغاتي بي جي”، التي ستصدر بأعداد محدودة.

وتتميز دراجة “بوغاتي بي جي” بسمات خاصة، فهي أول دراجة مصنوعة من ألياف الكربون بنسبة 95%، الأمر الذي لا يقلل من وزن الدراجة وحسب، بل يعطيها أيضا مظهرا خاصا، ونتيجة لذلك، فإن وزن الدراجة أقل من 5 كغ.

ويقول المطورون أنها أخف دراجة هوائية في العالم، ولكن للأسف فإنها غير مناسبة للقيادة على الطرق العامة وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم ، وتزعم الشركة أنه تم تحسين التصميم ليتناسب مع الديناميكيا الهوائية للسرعة العالية، ومع ذلك، فإن المطورين لم يحددوا كيفية قيامهم بذلك.

الجدير بالذكر أن دراجة “بوغاتي بي جي” ستكون متوفرة بألوان مختلفة، حيث يمكن للعملاء اختيار أي لون إطار يريدونه ، وستقوم الشركة بإنتاج ما مجموعه 667 دراجة، وستكون تكلفة الدراجة الواحدة 39 ألف دولار.

يشار أن بوغاتي شركة فرنسية لصنع السيارات وبعض قطع الطائرات، أنشئت العام 1909 على يد رجل إيطالي اسمه، إيتور بوجاتي، في مدينة مولشيم شمال فرنسا.

عكس السير