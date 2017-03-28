تركيا تفرض رسوماً جمركية على منتجات روسية مستوردة

نقلت صحيفة “إزفستيا”، عن وزارة الزراعة الروسية، أنها تلقت معلومات رسمية من أنقرة حول إدخال رسوم جمركية على المنتجات الروسية المستوردة.

ولفتت الصحيفة إلى انه “، ستُفرض قيود إضافية على استيراد زيت عباد الشمس، إذ يجب أن يكون الحد الأدنى للقيمة الجمركية 1.5 ألف دولار للطن الواحد. حيث قالت وزارة الزراعة إنه “ليس من الممكن القبول بالسعر الحالي البالغ 800 دولار للطن الواحد”.

والأسبوع الماضي، طلبت الرابطة الوطنية لتصدير المنتجات الزراعية (NAESP) من وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيف، اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف صادرات المنتجات الزراعية إلىتركيا.

وجاء في بيان للرابطة، “وفقا لوزارة الزراعة، فإنه ابتداء من 15/03/2017 ستبلغ رسوم تصدير القمح والذرة إلى تركيا 130بالمئة، والأرز 45بالمئة، وزيت عباد الشمس 36 بالمئة، والفول 9.7 بالمئة”.

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