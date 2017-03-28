تسعينية أمريكية تعمل في ” ماكدونالدز ” و تتناول شطائره يومياً منذ 44 عاماً

أتمت امرأة أمريكية تسعينية مؤخراً عامها الرابع والأربعين في العمل لدى أحد فروع سلسلة مطاعم #ماكدونالدز في ولاية #إنديانا الأمريكية، وتعهدت بعدم ترك العمل في المطعم ما دامت قادرة على ذلك.

وقالت لورين مورير (94 عاماً) بأنها تتناول شطائر ماكدونالدز يومياً منذ ان بدأت العمل في أحد فروع سلسلة المطاعم الشهيرة في عام 1973، وأن صحتها لم تتأثر قط بسبب هذه الشطائر.

يذكر بأن مورير عملت في العديد من فروع ماكدونالدز في ولاية إنديانا الأمريكية على مدى أربعة عقود من الزمن، حازت خلالها على شهرة واسعة بين الزبائين في جميع أنحاء الولاية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتزعم مورير بأنها تعلم كل شيء عن حياة زبائنها وعن مشاكلهم، وأنها تعرف معظم أبنائهم بشكل شخصي.

وقال مدير فرع ماكدونالدز الذي عملت لديه مورير مؤخراً: “بعد هذه السنوات الطويلة من الخدمة في العديد من فروع ماكدونالدز، لا تزال مورير ملتزمة بعملها بشكل ملفت للنظر وتبذل قصارى جهدها في خدمة الزبائن”.

من الجدير بالذكر بأن مورير تتناول شطائر ماكدونالدز بشكل يومي دون توقف، حتى أنها اعتادت على طلب الشطائر إلى منزلها عند إصابتها بوعكات صحية وعدم تمكنها من الذهاب للعمل، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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