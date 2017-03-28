تغريم مانشستر سيتي 40 ألف يورو بسبب أحداث مباراته مع ليفربول

اعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم في بيان له تغريم #مانشستر_سيتي 40 الف يورو (35 الف جنيه استرليني) وذلك بسبب عدم معرفته احتواء غضب لاعبيه خلال مباراته امام ضيفه #ليفربول في 19 اذار/مارس الجاري ضمن الدوري المحلي.

ففي الدقيقة 50، هرع العديد من لاعبي مانشستر سيتي نحو الحكم للاحتجاج بقوة لمنحه ركلة جزاء لليفربول. وواصلوا الاحتجاج بعد تسجيلها من طرف جيمس ميلنر.

ووجه الاتحاد الانكليزي تهمة “الخطأ الجسيم” لمانشستر سيتي الذي لم يحتج على الاتهام.

وقال الاتحاد الانكليزي في بيانه: “بعد جلسة استماع للجنة الانضباط، سيدفع مانشستر سيتي الذي اعترف بخطئه غرامة مالية بقيمة 35 الف جنيه استرليني”، مضيفا “النادي فشل في ان يضمن تصرفا بطريقة صحيحة للاعبيه”. ( AFP )

عكس السير