تيري هنري يعترف بعدم جاهزيته لخلافة فنغر

اعترف الفرنسي #تييري_هنري بعدم جاهزيته لخلافة #أرسين_فنغر، في تدريب فريق #أرسنال الإنكليزي ، ويواجه فنغر العديد من الضغوط بسبب الأداء السيء للفريق هذا الموسم.

وصرح نجم الفريق السابق بأن لديه الكثير ليتعلمه قبل أن يتمكن من قيادة الغانرز، مضيفا بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز “هل أنا جاهز؟ في الحقيقة لا أعلم، ولا أحد يمكنه أن يعلم، لكنني بحاجة لتعلم وظيفتي، لن أظل مستشارا طوال حياتي بكل تأكيد”.

ويشغل هنري حاليا منصب المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا، روبيرتو مارتينيز.

ويحتل أرسنال المركز السادس بخمسين نقطة، وسيواجه الأحد المقبل فريق مانشستر سيتي في الجولة 30 من منافسات البريمرليغ.

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