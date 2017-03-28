زيدان ينهي الجدل بشأن مستقبل كوفاسيتش مع ريال مدريد

وضع المدرب الفرنسي #زين_الدين_زيدان المدير الفني لنادي #ريال_مدريد الإسباني، حدا للشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية أنه يثق كثيرا في قدرات اللاعب الكرواتي، ولا ينوي الاستماع لأي عروض مقدمة للاعب مستقبلا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المدرب الفرنسي فإن “زيزو” يرى أن كوفاسيتش البالغ من العمر 22 عاما سيكون من ضمن الخطط المستقبلية للفريق الملكي، ولا يوجد أي فرصة لبيعه للأندية المهتمة به.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن اهتمام بعض الأندية بضم الدولي الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، على غرار نابولي، وميلان الإيطاليين، وتوتنهام الإنكليزي.

ورغم قلة مشاركاته مع الفريق الملكي هذا الموسم، إلا أن مشاركته الموسم الحالي، أكثر من مشاركته، بالموسم الماضي، فقد شارك حتى الآن في 41 بالمئة من دقائق الفريق، مقارنة بـ30 بالمئة في الموسم الماضي.

ويعتبر كوفاسيتش، هو اللاعب رقم 14 في قائمة اللاعبين، الأكثر استخداما من قبل زيدان، وهو البديل الاول لخط وسط الفريق المكون من توني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، ولعب دقائق أكثر من إيسكو، وخاميس.

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