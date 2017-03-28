سيرجيو راموس : أتمنى عودة بنزيما لفرنسا .. و لن أسير على خطى بيكيه

استبعد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم #سيرجيو_راموس، السير على خطى مواطنه #جيرارد_بيكيه وإعلان اعتزاله الدولي بعد مونديال روسيا 2018.

وصرح قلب دفاع ريال مدريد، راموس، عشية المباراة الودية أمام منتخب فرنسا أنه “لا ينوي الاعتزال في وقت قريب”.

وقال قائد ريال مدريد: “أنا في قمة مسيرتي، ما زال أمامي عدة سنوات أقدم فيها أداء جيداً.. أحاول أن أبدأ كل موسم من الصفر، حتى لا أكتفي بما حققته، بل أرغب في مواصلة الفوز سواء مع المنتخب أو النادي، وسأستمر”.

وأضاف راموس، الذي سيكمل عامه الـ31 الخميس المقبل: “أتمنى أن أستمر لأطول وقت ممكن، وأنا أراه بعيداً”.

كما أكد قائد “الماتادور” أن “إسبانيا بدأت في استعادة روح الفريق الذي سيطر على كرة القدم العالمية لسنوات”.

وتابع راموس: “أتينا من الفترة التي كان يفوز فيها منتخب إسبانيا دائماً، الناس تعتاد على الأمر وترى العمل اليومي قليلاً.. في كرة القدم، أحياناً تفوز وأخرى تخسر، ولكن يجب أن تترك بصمتك، وهي الفلسفة التي أعتقد أننا في طريقنا لاستعادتها، وهي السيطرة على اللعب”.

وأوضح المدافع الإسباني: “سنحاول المحافظة على ذلك، وسنخرج إلى الملعب بهذه الفكرة، ولكن لا تستطيع دائماً أن تلعب كما تريد.. نحن الآن نستعيد التوازن والاستحواذ (على الكرة)، وأتمنى أن نستطيع الاستمرار وتحقيق أهدافنا”.

وحول إمكانية انضمام الفرنسي الشاب كيليان مبابي (مهاجم موناكو) للريال، قال راموس إن “النادي يفتح أبوابه لأفضل اللاعبين، إذا قرروا أنه سيأتي، فسنستقبله بالعاطفة، ولكن الحديث عن لاعبين لا ينتمون لنادينا سيقلل من احترام باقي اللاعبين في الفريق”.

كما أعرب عن أمله في عودة زميله في النادي “الملكي” كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي، والذي يغيب عنه بسبب اتهامه بالإساءة لمواطنه ماثيو فالبوينا.

وقال عنه إنه “أحد افضل المهاجمين في العالم، وأعتقد أنه يستطيع الآن العودة للمنتخب، وهذا ما أتمناه”.

ومن ناحية أخرى، وصف الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان (مهاجم أتلتيكو مدريد) أنه “لاعب كبير للغاية، ولا يزال يقدم، سنوات من الأداء الممتاز مع المنتخب والفريق”. ( EFE )

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