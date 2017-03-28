شعبان عبد الرحيم مهاجماً سعد الصغير : ” مش أنت اللي تقيم صوتي “

هاجم المغني المصري شعبان عبد الرحيم المغني سعد الصغير على خلفية ظهوره مؤخرا في أحد برامج “التوك شو” ومحاولة تقييمه صوت المطربين الشعبيين من وجهة نظره وكيفما يراها، حيث ذكر خلال اللقاء أن شعبولا مؤد و ليس مغنياً وفق ما ذكرت النشرة اللبنانية ، ما تسبب في غضب شعبان واصفا الصغير بـ “الأراجوز”.

وقال شعبولا في تصريح صحفي: “الصغير ده أراجوز، وهو مين عشان يحكم على أصوات المطربين، يتكلم عن نفسه بس، ومش هو اللي يقول أنا مؤدي ولا مطرب، ولا يحكم علىّ أبدا، هو بيشتغل إيه عشان يقول ويحكم علينا”، ثم علق بقوله: “مين ده عشان يقيّم صوتي”.

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