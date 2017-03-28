صحيفة تكشف تفاصيل إيقاع المخابرات الفرنسية و الإسرائيلية بخبير مطلع على إنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا و الحصول على معلومات هامة منه !

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عما وصفته بأنه “حرب سرية” خاضها الموساد بشراكة مع المخابرات الفرنسية للإيقاع بمهندس سوري، خبير في مشروع إنتاج الأسلحة الكيماوية.

وتحدثت “لوموند” الفرنسية في مقالها عن العملية الاستخبارية التي جمعت عناصر من الاستخبارات الفرنسية ونظرائهم في الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) للإيقاع بمهندس سوري كان يعمل في “مركز البحوث والدراسات العلمية” الحكومي في دمشق.

وتطلبت العملية الكثير من الوقت، ومن التحضير اللوجستي والنفسي للدفع به إلى الإفصاح عن معلومات سرية للغاية كما وصفتها الجريدة الفرنسية، إذ فاق عدد الخبراء في علم النفس، عدد أفراد القوات الخاصة والتقنيين خلال عملية للتلاعب به واستقطابه دون أن يدري بالأمر.

“راتافيا” هو الاسم السري للعملية التي حصلت جريدة “لوموند” على وثائق سرية تخصها، انطلاقا من معلومات من مصادر قضائية ودبلوماسية فرنسية، وقد ابتدأت العملية في العام 2008، واستمرت لما بعد عام 2011، لتتمكن تل أبيب وباريس من الحصول على مخزون هائل من المعلومات حول منظومة الأبحاث وإنتاج الأسلحة الكيماوية في سوريا التي لطالما أقلقت تل أبيب، بحسب الصحيفة.

ولم يكن الهدف من وراء العملية التصفية الجسدية لمسؤولين عن البرنامج، بل الحصول على معلومات عن حجمه وطبيعة التعاون القائم بين النظام السوري ودول حليفة له كإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية في هذا الملف، إلى جانب آليات استيراد المواد المستعملة في إنتاج الأسلحة الكيماوية المحظورة في السوق الدولية.

وللإيقاع بالمهندس الذي كان على علاقة، بابنة مسؤول سوري كبير، استعمل الموساد الإغراءات المادية للحصول على المعلومات التي بجعبته، خاصة وأنه كان يحلم بتطوير وضعه المادي من خلال تأسيس شركة للاستيراد والتصدير، الطعم الذي استعمل لتجنيده.

وتقرب مخبرون إسرائيليون من المهندس الذي كان يقيم في دمشق، وطبخوا مشروع استقطابه على نار هادئة دامت سنتين، موهمين إياه أن بإمكانه تأسيس شركة في فرنسا، وهنا لعبت الاستخبارات الفرنسية في تسهيل الحصول على تأشيرة سفر وعلى الإقامة المريحة في باريس، دون أن ينتبه الخبير إلى أن وراء كل الأبواب التي تفتح أمامه عملية استخباراتية.

وخلال زيارة إلى باريس، التقى عبر “أصدقائه” برجل أعمال إيطالي سرعان ما تقرب إليه، وساعده في أن يخطو خطواته الأولى في “مشروع العمر” حسب اعتقاده، وتقول الوثائق التي حصلت عليها “لوموند” إن الرجل كان وفيا لنظام دمشق، لكن الفخ كان ينطبق عليه على مهل، فقد وفر له صديقه الإيطالي، وهو عميل للموساد، في حقيقة الأمر، كل ظروف العيش الرغد، وفتح أمامه أبواب فنادق فخمة في باريس ومنحه سيارته الخاصة وسائقا، وجعله يلتقي بشركاء (جميعهم عملاء للمخابرات الإسرائيلية) على أساس أنه سينسج معهم علاقات تجارية، لكن الخبير السوري، لم يكن يحب “وسائل الترفيه” التي قدمها له الصديق الإيطالي وحضر على مضض إلى المسرحية الموسيقية “ماما ميا”، بينما أحس بسعادة أكبر حين أحضر له مرافقوه “النرجيلة”، وفق “لوموند”.

ولم تذكر الصحيفة الفرنسية بالضبط المواد التي كان الخبير السوري يرغب في اقتنائها ولا عمله التجاري بالضبط، تحفظا على سرية العملية. لكن خلال الزيارات المتكررة للخبير السوري إلى باريس، وعبر ما كان يرغب في شرائه من مواد استطاعت المخابرات الإسرائيلية والفرنسية الحصول على معلومات قيمة عن الشركات الأوروبية، التي لا تلتزم بحظر بيع المواد القابلة للاستعمال في إنتاج الأسلحة الكيماوية، وكشفت شبكة واسعة من الوسطاء والشركات الوهمية التي تستعمل لهذه الأغراض.

وقد كان المهندس السوري يتسلم الكثير من الهدايا من المبالغ المالية نقدا، ما أدى إلى “التغرير به” وانتزاع المعلومات منه.

مرافقو الرجل كانوا يوصونه بالتكتم في سوريا، لكنهم نصحوه بمساعدة ابنة المسؤول السوري على إنجاز مشاريع شخصية، حسب ما تقول الجريدة، وهي التقنية التي دفعت به إلى التقرب من مجموعة من الشخصيات ومصادر القرار، والحصول على معلومات مهمة، ومن ضمن المعلومات التي منحها المخبر إلى الموساد، معطيات دقيقة حول مخزون السلطات السورية من غاز الخردل وغاز VX اللذين يستعملان في هجمات بالغازات الكيماوية، ويؤديان إلى إصابات خطيرة وحالات وفيات بين من تطالهم.

وتقول “لوموند” إن المهندس، حين انتابته شكوك في العام 2011 إلى أنه استغل لأغراض استخباراتية احتج، لكن محاوره “الإيطالي” أخبره بأن التراجع مستحيل وطالبه بالمزيد من المعلومات، وهو ما مكن الإسرائيليين من تشكيل ملف دقيق عن الأسلحة الكيماوية السورية قدموه إلى نظرائهم الأمريكيين والألمان.

ومن نتائج العملية الاستخباراتية أن الاتحاد الأوروبي قرر في نهاية العام 2011 تجميد كل ممتلكات “المركز السوري للبحوث والدراسات” وأرصدته في دول الاتحاد وعدة شركات وهمية كانت تستعمل لاقتناء المواد الأولى. (FRANCE24)

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