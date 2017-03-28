غريزمان : مواجهة إسبانيا هي مباراة العام بالنسبة لي

أكد مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي #أنطوان_غريزمان، أن الودية التي سيلعبها مع منتخب بلاده ضد إسبانيا اليوم الثلاثاء، هي مباراة العام بالنسبة له.

وقال غريزمان في مؤتمر صحافي مازحاً إنه “إذا ما حقق فريقه الفوز فإن هذا الأمر سيسمح له بالمزاح كثيراً مع زميله في الأتلتي خورخي ريسوركسيون (كوكي)”.

وأشار اللاعب إلى أن “كوكي سأله إذا ما كان جيل اللاعبين الشباب الفرنسي جيداً للغاية كما تقول الصحف”.

وعن لاعبي فرنسا الشباب وعلى رأسهم كيليان مبابي، قال غريزمان: “لديهم طموحات كبيرة، لكنهم يتحلون بالواقعية ويجتهدون في التدريبات لأن لديهم رغبة في تشكيل جانب من هذا الفريق وهو أمر مهم للغاية”.

وبخصوص مبابي، اعتبر غريزمان أنه يجب التحلي بالحكمة، لكنه أشاد بمهارته.

وأضاف غريزمان: “يجب التحلي بالحذر في ظل ما يقال، أعرف أن الصحافة تعتقد أنه تييري هنري الجديد، لكن كل لاعب عليه أن يسير وفقاً لشخصيته، كل لاعب مختلف، يجب التحلي بالحذر بسبب سنه.. أتمنى أن يحافظ على طريقة تفكيره وسيصبح لاعباً عظيماً”.

وبخصوص منتخب إسبانيا، قال: “لا يزال واحداً من أفضل فرق العالم ويحافظ على أسلوبه، على الرغم من وجود مدرب جديد، ربما تكون التكتيكات مختلفة، لكن الأمر لا يزال يرتكز على الاستحواذ.. هم يبحثون عن لاعبين جدد والعمل على تسيير هذه الفلسفة”. ( EFE )

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