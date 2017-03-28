فلبيني يتخرج من مدرسة كان حارسها لمدة 20 عاماً

تمكن أحد حراس الأمن الذي أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن، في حراسة ومراقبة الطلاب في جامعة بـ#الفلبين يذهبون إلى صفوفهم، من الانضمام إليهم كطالب يحتفل بتخريجه.

وقضى إروين ماكوا أربع سنوات يحاول التنسيق بين وظيفته كحارس لجامعة سانت تيريزا في مدينة سيبو، وبين الدراسة وكونه أب لثلاثة أطفال وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتمت مكافأة جهود ماكوا البالغ من العمر 38 عاما، بتخرجه بدرجة الامتياز وحصوله على شهادة البكالوريوس في التعليم الابتدائي.

واستخدم ماكوا مدخراته لتمويل أول سنة دراسية له، لكنه قال إن باقي السنوات تم تمويلها من قبل شخص مجهول الهوية ، وسيواصل ماكوا عمله كحارس للجامعة، حتى حصوله على رخصة التدريس.

عكس السير