كلاوديو برافو ينفي شائعة رحيله عن مانشستر سيتي

نفى #كلاوديو_برافو حارس مرمى #مانشستر_سيتي تقارير إخبارية، ألمحت إلى أنه يسعى للرحيل عن “السيتزن”، بعدما فقد مقعده في التشكيلة الأساسية لصالح ويلي كاباييرو الشهر الماضي.

وبعد عدة أخطاء فادحة وإثارة شكوك حول قدرته على التعامل مع الضغوط، قرر المدرب بيب غوارديولا إبقاء برافو على مقاعد البدلاء وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وخاض ثلاث مباريات فقط في كأس الاتحاد الإنكليزي، ولم يلعب في البريميرليغ في آخر شهرين.

وأبلغ حارس مرمى منتخب تشيلي البالغ عمره 33 عاما صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز “كل هذا كذب.. الحديث عن بحثي عن مكان آخر ألعب فيه ورغبتي في الرحيل. إنها أمور غير صحيحة. أنا سعيد في إنكلترا وكذلك أسرتي”.

وقال “عندما غبت عن المشاركة.. ظهرت العديد من الأنباء غير الصحيحة. أمور ليس لهم بها علم في المقام الأول”.

عكس السير