محكمة أوروبية ترفع حظر السفر المفروض على ابنة معمر القذافي

قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء، برفع حظر السفر المفروض على ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات خلال الثورة الليبية في شباط/فبراير 2011، تحظر دخول القذافي وأفراد أسرته دول الاتحاد الأوروبي او تنقلهم بها.

وتم تجديد الحظر عام 2014.

وقد طعنت ابنة القذافي عائشة، التي تعيش في عمان مع أسرتها ، على قرار حظر السفر.

وقالت المحكمة إن المجلس الأوروبي، أوضح أن سبب منع السفر هو تورط مؤيدو القذافي “في أعمال استخدمت فيها القوة والقمع وتنفيذ هجمات عنيفة ضد مدنيين “، موضحة أنها خلصت إلى أنه لا توجد معلومات كافية بشأن ” قيام عائشة بدور فردي معين وقوي” يدعم قرار حظر السفر بحقها. (DPA)

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