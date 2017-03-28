هل هذا أذكى ” قط ” على الإطلاق ؟ ( فيديو )

نشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مجموعة من مقاطع الفيديو، يظهر فيها #قط ذكي تمكن من إتقان لعبة إخفاء الكرة تحت الأكواب، حيث كان قادراً على معرفة أين يخفي صاحبه الكرة البلاستيكية في كل مرة.

ويمكن للقط الذكي الذي يعرف باسم “سنو” أن يلاحق الأكواب بنظره، ومن ثم تحديد الكوب الذي تختفي تحته الكرة البلاستيكية، دون أن يفشل مرة واحدة في ذلك.

وقال صاحب القط مازحاً وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “سوف آخذ هذا القط معي إلى الملهى”، وذلك بعد أن أثبت قدرته على تحديد مكان الكرة، ليتحول إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب قدرته على اكتشاف مكان الكرة البلاستيكية من مجموعة من الاكواب يصل عددها إلى 5، اشتهر سنو على انستغرام بارتداء العديد من الأزياء، فضلاً عن استعراض فرائه المميز، ليتجاوز عدد متابعيه على الموقع أكثر من 75 ألف متابع.

عكس السير