هولندا : محكمة تسقط دعوى تطالب بالإسراع في إحضار اللاجئين العالقين في اليونان

أسقطت محكمة في مدينة “دينهاخ” الهولندية دعوى رفعتها مجموعة من الناشطين وطالبت فيها بإحضار اللاجئين العالقين في اليونان.

وقالت المحكمة إنه لا يتوجب على هولندا جلب اللاجئين بسرعة كما تطلب المجموعة (We gaan ze halen – سنذهب لإحضارهم) التي تقول إن هولندا تجلب أعداداً قليلة منهم.

وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها، إلى أن هولندا لديها وقت كاف للإيفاء بالتزاماتها المتعلقة باستقبال اللاجئين.

ونقلت وسائل إعلام هولندية عن القاضي قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه يتفهم بحسب الاعتبارات الانسانية أنه يتوجب على هولندا جلب المزيد من اللاجئين من مخيمات اليونان لكن ذلك القرار ليس بيد قاض مدني، وهو مرتبط بقرارات سياسية.

وقال المحامي الخاص بالمجموعة، إنها ستقوم بدراسة القرار، ومن المتوقع أن يتم استئنافه.

ويعاني عشرات الآلاف من اللاجئين العالقين في اليوم من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مخيمات متواضعة.

وكان الاتحاد الأوروبي وعد باستقبال العالقين في اليونان خلال عامين، ليتم توزيعهم على دول الاتحاد، إلا أن الأعداد التي تم استقبالها حتى الآن، تكاد لا تذكر أمام العدد الكلي.

الجدير بالذكر أن المجموعة أعلنت عن جاهزية 300 سيارة للذهاب إلى اليونان وإحضار العالقين فيها.

عكس السير