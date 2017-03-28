وزير الدفاع الإسرائيلي : لا تسألوني عن اغتيال اسماعيل هنية قبل انتهاء ولايتي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن من يريد سؤاله عن اغتيال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فليقم بذلك عند انتهاء ولايته وزيرا للدفاع.

وجاءت تصريحات ليبرمان ردا على سؤال المستوطنين له عن وعده باغتيال هنية خلال 48 ساعة، حيث أجاب بأن يعودوا للحديث معه عند انقضاء فترته في وزارة الدفاع.

وأضاف أن الحكمة هي التصرف بمسؤولية وصرامة، فإسرائيل تدير سياسة جديدة ضد حماس بشكل مسؤول وصارم، حسب تعبيره.

وكانت صحيفة معاريف نقلت عن ليبرمان في أبريل/نيسان الماضي مطالبته الحكومة والجيش بالعودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن على إسماعيل هنية أن يحدد مكان قبره، على حد قوله.

وتولى ليبرمان منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي، في وقت اعتبر فيه المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن اختيار ليبرمان يمثل مؤشرا على ازدياد حالة العنصرية والتطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي. (aljazeera)

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