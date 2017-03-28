﻿بوتين : زيادة التبادل التجاري بين روسيا و إيران بنسبة 70 %

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، في بداية جلسة المباحثات مع نظيره الإيراني حسن روحاني في موسكو، أن روسيا وإيران زادتا من حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 70% العام الماضي.

ومن المتوقع أن تتركز المباحثات بين الرئيسين بوتين وروحاني التي تجرى في الكرملين حول التنمية الاقتصادية، ومن المرجح أن تشمل التعاون في مجال الطاقة النووية والروابط العسكرية.

وتساند كل من روسيا وإيران الحكومة السورية في الحرب الأهلية الجارية على أراضيها، وتسعيان بمشاركة تركيا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار فيها.

وتعد روسيا الداعم العسكري الرئيسي للحكومة السورية، التي تعد حليفاً منذ العهد السوفييتي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر في موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي، بوتين من النفوذ الإيراني في سوريا، قائلاً إنه يمكن أن يقوض بدرجة أكبر استقرار سوريا التي مزقتها الحرب.

وتحتفظ روسيا بعلاقات وثيقة مع كل من إسرائيل وإيران، وهما دولتان متنافستان في منطقة الشرق الوسط، وعملت روسيا مع كل من الدولتين في قتال المجموعات التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية في سوريا مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). (DPA)

عكس السير