4 أسماء مرشحة لخلافة إيمري في باريس سان جيرمان

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل المدرب الإسباني #أوناي_إيمري المدير الفني لفريق #باريس_سان_جيرمان الفرنسي، بعد الخروج المدوي للفريق العاصمي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد #برشلونة الإسباني.

وترجح وسائل الإعلام الفرنسية رحيل المدرب الإسباني في نهاية الموسم الحالي، في ظل الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام برشلونة بسداسية، إضافة للتراجع للمركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي خلف موناكو، وذلك قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

من جهتها رشحت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية 4 أسماء لخلافة المدرب الإسباني، حيث أشارت الصحيفة إلى أن القطري ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي حدد أولوياته بثلاثة مرشحين وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وهم بالترتيب، ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، والأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية، إضافة للبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو، وأرسين فينغر مدرب آرسنال الإنكليزي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن المدرب الفرنسي أرسين فينغر ابتعد قليلاً عن تهديد منصب إيمري، وبات خيارا رابعا بالنسبة لمالك النادي الباريسي.

وربطت وسائل الإعلام العالمية في الفترة الأخيرة اسم فينغر بتولي مهمة تدريب العملاق الفرنسي، مشيرة إلى أن مدرب أرسنال تلقى عرضا للإشراف عليه لمدة عامين، وهو ما نفاه المدرب المخضرم.

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