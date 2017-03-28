46 عاماً سجناً لصديق بشار الأسد الكويتي ” عبد الحميد دشتي “

ارتفع إجمالي سنوات الحكم بالسجن بحق النائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي الذي لايزال هاربا خارج الكويت، لتصل إلى 46 عاما.

وأصدرت محكمة الجنايات بالكويت، أول أمس الأحد، وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية، حكما جديدا بحبس دشتي لمدة 3 سنوات بسبب تغريداته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على خلفية زيارة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم الجديد صدر ضد دشتي، بعد إدانته بالإساءة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز على تويتر، أثناء زيارة العاهل السعودي إلى الكويت قبل أشهر قليلة.

وعرف دشتي الذي سبق وأن رفعت عنه الحصانة البرلمانية بمواقفه المؤيدة لإيران وبشار الأسد، بالإضافة إلى توجيهه انتقادات لاذعة للأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين.

كما انتقد دشتي مشاركة بلاده في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وأدين دشتي سابقا بالإساءة إلى السعودية والبحرين، فضلا عن إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع المملكتين.

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