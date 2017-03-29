” أبل ” تطلق نظام ” آي أو إس 10.3 ” الجديد

أعلنت شركة #أبل عن إطلاق الإصدار 10.3 من نظام تشغيل “آي أو إس” الخاص بالهاتف الذكي #آي_فون والجهاز اللوحي آي باد ومشغل الموسيقى آي بود تاتش.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الجديد يتضمن نظام الملفات APFS الجديد. ونظراً لأن تثبيت النظام الجديد سيؤدي إلى تحويل كل الملفات المخزنة على الأجهزة الجوالة، فإنه يتعين على المستخدم إجراء عملية نسخ احتياطي من الملفات قبل تثبيت الإصدار الجديد.

وأضافت شركة أبل أن نظام الملفات APFS لا يتوافق مع الصيغة HFS+ القديمة، وبالتالي إذا حدث خطأ أثناء التحديث، فإن الأمر قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى فقدان الملفات.

ويزخر الإصدار الجديد بالعديد من الوظائف الجديدة، حيث يتمكن المستخدم بعد تثبيت نظام التشغيل الجديد من تعقب سماعات AirPod على الخريطة عن طريق تطبيق البحث بهاتف آي فون، أو تشغيل الصوت المسموع بواسطة الضغط على الأزرار، وهو ما يساعد العثور عليها مرة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق الاندماج في السيارة CarPlay العديد من الوظائف الجديدة، كما يتمكن المستخدم حالياً من مشاهدة جميع الأفلام المستعارة عن طريق برنامج آي تيونز على جميع أجهزة أبل.

ومن ضمن الوظائف الجديدة أيضا ظهور لمحة عامة عن جميع المعلومات المتعلقة بهوية أبل Apple ID، مثل بيانات المستخدم وطرق السداد وإعدادات الحماية، في أعلى موضع بقائمة الإعدادات.

وعلى صعيد جوانب الأمان قامت شركة أبل بسد ثغرة أمنية كانت تسمح للقراصنة باختراق متصفح سفاري، من خلال تعطيل البرنامج عن طريق رسائل خطأ لا نهاية لها، وهو الأمر الذي لن يحدث مع نظام “آي أو إس 10.3” الجديد.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يمكن تنزيل الإصدار الجديد عن طريق قائمة الإعدادات/عام/تحديث البرمجيات، أو عن طريق توصيل الأجهزة الجوالة بالحاسوب عن طريق الكابل وتنزيل نظام التشغيل الجديد بواسطة برنامج آي تيونز. ( DPA )

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