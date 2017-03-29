” أرسلت له رسائل غرامية باللغة العربية ” .. هولندا : تبرئة لاجئ سوري من تهمة اغتصاب مواطنة خمسينية

تمت تبرئة لاجئ سوري في هولندا من تهمة اغتصاب خمسينية هولندية بسبب عدم وجود أدلة كافية.

صحيفة “برابانتس نيوزبلاد دا ستيم” الهولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة أعلنت أن لا أدلة على الاغتصاب أو على الاتهامات الأخرى (الطعن والتهديد والملاحقة).

وأشارت إلى أنه “على الأغلب حصل شجار بين اللاجئ والمرأة في السابع عشر من أيلول، العام الماضي، في منزل الأخيرة، حيث تعرضا الاثنان للإصابة.

وأضافت أنه لا يوجد أدلة كافية لإثبان أن السوري (31 عاماً) قام باغتصاب المرأة الهولندية التي تعمل في الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء، وتبلغ من العمر 57 عاماً.

وتعتقد المحكمة أن علاقة عاطفية كانت تجمع بين الطرفين، حيث كان المرأة قد أرسلت له “رسائل غرامية باللغة العربية”.

وتضمنت شكوى الهولندية “تناقضات” دفعت المحكمة لتبرئة المتهم السوري من التهم الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعد أن كان الادعاء العام قد طالب بسجنه 36 شهراً.

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