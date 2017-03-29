ألمانيا : إعتقال لاجئ يشتبه بضلوعه في قتل جنود أميركيين

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مواطن أفغاني يشتبه بأنه قيادي في حركة «طالبان» الأفغانية يعتقد أنه شارك في هجوم على قافلة عسكرية قبل حوالى عشر سنوات قتل فيه 16 جندياً أميركياً وأفغانياً على الأقل.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي يوم الثلاثاء إن الرجل البالغ من العمر 30 عاماً، الذي كُشف عن اسمه الأول فقط وهو عبد الله، ألقي القبض عليه في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا في 23 آذار (مارس) ومحتجز لاستجوابه.

وذكر البيان أن السلطات تعتقد أن عبد الله انضم إلى «طالبان» في العام 2002 ودخل وحدة كانت تحت قيادة والده. وفي العام 2004 تولى قيادة الوحدة واستلم أسلحة منها قطعة مدفعية وصاروخ وعدد من البنادق.

وقال ممثلو الادعاء إنه شارك في عدد من الهجمات على جنود أجانب وأفغان من بينها هجوم على قافلة من سبع أو ثماني مركبات عسكرية باستخدام قنبلتين على الأقل وقذائف صاروخية.

وأضاف البيان «قتل 16 جندياً أميركياً وأفغانياً على الأقل في الهجوم»، وقالت ناطقة إن الهجوم وقع في إقليم كونار المتاخم لباكستان لكن لم يتضح العام الذي وقع فيه.

وقال البيان إن الرجل ترك وحدته في 2008 قبل وقت قصير من زواجه وإنه تلقى تهديداً بالقتل. وفي العام التالي فر إلى باكستان ووصل إلى ألمانيا في تموز (يوليو) 2011 عبر ما يعرف بطريق البلقان الذي يسلكه المهاجرون. (REUTERS)

عكس السير