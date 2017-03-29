ألمانيا : تراجع الدين المحلي في 2016

شهدت ألمانيا في عام 2016 تراجعاً في الدين العام بنحو 0.8 %.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الثلاثاء، أن إجمالي الدين المحلي في ألمانيا بلغ 2.006 تريليون يورو بنهاية عام 2016.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ يشمل التزامات على الحكومة الاتحادية، والصناديق الاجتماعية، والمقاطعات المحلية.

وكانت وزارة المالية الألمانية ذكرت أن إجمالي الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تقلص إلى 68.2% العام الماضي، مقابل 71.2% في 2015.

وتسعى ألمانيا إلى خفض الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 59.5% بحلول 2020.

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