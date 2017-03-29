ألمانيا : حزب معارض يحذر من انهيار دولة جديدة في الشرق الأوسط بسبب اللاجئين

قالت سيفسم داغديلين، المتحدثة باسم كتلة حزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني (بوندستاغ) في تصريح لصحيفة “أوسنابريكر تسايتونغ” في عددها الصادر الأربعاء إنه “يجب رفع المساعدة المقدمة للاجئين إلى الضعف على الأقل، وفي الوقت نفسه وضع برنامج للاستثمارات يستفيد منه كل من يعيش في لبنان”.

وانتقد حزب اليسار ما اعتبره ضعف المساعدات الألمانية للبنان الذي استقبل أكثر من مليون لاجئ.

وجاءت دعوة حزب اليسار في وقت علقت فيه دول الخليج مساعداتها لبنان لأسباب سياسية.

وحذر الحزب من انهيار دولة جديدة في الشرق الأوسط إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

في ردها على سؤال لحزب اليسار في البرلمان الألماني، قالت الحكومة الألمانية إن حجم المساعدات الألمانية للبنان بلغت ما بين 2012 و 2016م، 738 مليون يورو، وتشمل مساعدات إنسانية ومساعدات تنموية. (KNA – DW)

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