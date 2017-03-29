ألونسو يكشف كواليس رحيله عن ليفربول إلى ريال مدريد

كشف اللاعب الإسباني المخضرم #تشابي_ألونسو، عن بعض كواليس انتقاله من نادي #ليفربول الإنكليزي إلى #ريال_مدريد الإسباني في صيف 2009، مشيراً أنّه كان قريباً جداً من الانضمام لفريقي آرسنال الإنكليزي أو يوفنتوس الإيطالي.

وقال ألونسو في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية أنه كاد ينتقل لناديي أرسنال أو يوفنتوس ولكن الأمور لم تتم بسبب فارق 3 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأوضح قائلاً: “بينيتز ( المدرب الإسباني السابق لفريق ليفربول) كان واضحاً معي، وكانت كل الأمور مفتوحة، لقد تحدثت إليه وقبلت بكل شيء، لكن في النهاية الأمر لم يتم”.

وأضاف اللاعب الحالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، مستطرداً وفق ما نقلت صحيفة إيلاف :”هذه هي كرة القدم وليس لدي أي مشاكل مع بينيتز، ولادة ابني كان أمراً مؤثراً وفي الصيف تغير كل شيء، وقال لي إنه لا يمانع بيعي”.

وتابع ألونسو: “أرسنال ويوفنتوس كانا يريدان الحصول علي، ليفربول كان يطلب 20 مليون يورو ولكنهما عرضا 17 مليون فقط”.

الجدير بالذكر أنّ ريال مدريد تعاقد مع تشابي ألونسو في صيف عام 2009 مقابل 30 مليون يورو، أي أنّ النادي الملكي دفع أكثر مما كان يطلبه ليفربول من آرسنال و يوفنتوس.

عكس السير