أوغلو : هدفنا القضاء على ” داعش ” في سوريا .. و موقفنا من بشار الأسد واضح

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هدف بلاده في سوريا هو هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو، في مقابلة أجراها معه موقع بريتبارت الاخباري الأمريكي، وينشرها على أجزاء.

وقال جاويش أوغلو: “منذ البداية كان سبب دخول تركيا إلى سوريا، هو هزيمة داعش، وتحرير منبج (مدينة شمالي سوريا تابعة لحلب) منه ومن عناصر إرهابية أخرى”.

وأشار إلى أن موقف بلاده واضح حيال بشار الأسد، مضيفا: “الأسد قتل أكثر من 600 ألف مسلم، مستخدما أسلحة كيميائية. وهذا الأمر شكّل خطا أحمر لدى المجتمع الدولي بأسره. وعليه كيف لنا أن نضفي الشرعية لهذا النظام؟”.

وتطرق إلى ما يقال عن إمكانية حدوث فراغ سياسي في سوريا في حال رحيل الأسد، قائلا: “ينبغي تشكيل حكومة مؤقتة تحظى بقبول جميع الأطراف وليس جهة واحدة”. (ANADOLU)

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