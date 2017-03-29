” إتش تي سي ” تطلق هاتفاً ذكياً بإطار جانبي مزود بحساسات

تعمل شركة #إتش_تي_سي HTC التايوانية على تطوير هاتف رائد ذكي جديد لإطلاقه خلال هذا العام قد يعد الجهاز الأكثر ابتكاراً لعام 2017، والذي يحمل الاسم الرمزي Ocean والاسم الحقيقي HTC U، ويعد هاتف HTC U الهاتف الثالث ضمن فئة هواتفها U، بعد أن كشفت الشركة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن هاتفي HTC U Play وHTC U Ultra.

وتشير المعلومات إلى إمكانية كون هاتف شركة إتش تي سي القادم المنافس الأكبر لهاتف سامسونج الذكي الرائد بنسختيه “غالاكسي إس 8″ و”غالاكسي إس 8 بلس” المزمع كشف النقاب عنهما اليوم.

وجرى خلال العام الماضي الكشف عن مقطع فيديو يوضح فكرة هاتف جديد يحمل الاسم الرمزي Ocean تعمل شركة HTC على تطويره، والذي يمكن التحكم به من خلال التمرير والضغط على حوافه، وفي حين أن المعلومات التي ظهرت حينها تشير إلى كون الهاتف عبارة عن فكرة إلا انه اتضح أن الهاتف سيصل قريباً إلى السوق تحت اسم HTC U.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة عرض من قياس 5.5 إنش وبدقة 1440×2560 بيكسل WQHD، ويعمل بواسطة نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد 7.1 نوغا وواجهة التشغيل “سينس 9″، مع معالج Snapdragon 835 الرائد من شركة كوالكوم المستعمل ضمن هواتف “غالاكسي إس 8″، وذلك بحسب مصدر مطلع على خطط الشركة التايوانية.

وتتواجد الميزة الأساسية في هذا الهاتف ضمن إطاره المعدني في جميع الاتجاهات والمعروف باسم “Edge Sense” وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية ، حيث يحتوي الإطار على أجهزة استشعار وتحسس للسماح للمستخدم بالتحكم في العديد من الإجراءات وتخصيص الأفعال عن طريق الإيماءات مثل الضغط والتمرير على طرفي الإطار الأيمن والأيسر.

وتشمل المواصفات الأخرى على حساس كاميرا خلفية من سوني IMX362 بدقة 12 ميغابيكسل، مثل الموجود على هاتف U Ultra، مع حساس كاميرا أمامية من سوني IMX351 بدقة 16 ميغابيكسل، مع مساحة تخزين داخلية إما 64 أو 128 غيغابايت مع فتحة “مايكرو إس دي”.

ويتوقع أن تكشف الشركة التايوانية عن هاتفها الرائد القادم “يو” في منتصف أو أواخر أبريل (نيسان) المقبل، على أن يتوفر للمستهلكين ضمن الأسواق العالمية في بداية مايو (آيار) القادم.

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