إدلب : غارات روسية تقتل و تصيب مدنيين يشترون الخبز .. و تدمر ضريح عمر بن عبد العزيز ( فيديو )

استشهد ما لا يقل عن 7 مدنيين، وأصيب آخرون، وتضرر ضريح للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، جراء قصف جوي روسي طال بلدة الدير الشرقي، بريف إدلب.

وقال ناشطون معارضون، صباح الأربعاء، إن طائرات الاحتلال الروسي استهدفت تجمعاً لتوزيع الخبز في البلدة القريبة من مدينة معرة النعمان.

وذكرت قناة سكاي نيوز عن مصادر لم تسمها أن الغارات التي استهدفت البلدة دمرت “ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز”.

ونقلت عن متطوع بالدفاع المدني قوله إن “الغارات استهدفت بشكل مباشر الضريح.. وتسببت في دمار واسع في الضريح، إضافة لمقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال”.

وسبق للضريح أن تعرض لقصف جوي نظامي في تشرين الأول من العام 2012.

مجزرة اليوم (فيديو +18)

استهداف العام 2012

عكس السير