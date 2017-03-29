إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة مادة خطرة في مطار بنيويورك

قالت وسائل إعلام محلية، إن ثلاثة من العاملين في إدارة أمن النقل الأمريكية أصيبوا بجروج طفيفة الأربعاء في مطار لاجوارديا في نيويورك بعد تعرضهم لما يحتمل أن تكون مادة خطرة.

وذكرت قناة تابعة لمحطة سي.بي.اس التلفزيونية في نيويورك، أن عمال الإنقاذ توجهوا إلى مبنى الركاب (ب) بالمطار الساعة 5:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0945 بتوقيت جرينتش) للتعامل مع حادث يتعلق بمادة خطرة.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن ثلاثة عمال تعرضوا لمادة غذائية وشكوا من تهيج بالعين قرب منطقة تسجيل دخول المسافرين.

وأغلق المطار مبنى الركاب لنحو 30 دقيقة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي سلطة مطار نيويورك. (REUTERS)

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