الإمارات : مؤتمر دبي للأمراض الجلدية يعرض روبوتاً لزراعة الشعر بـ 650 ألف دولار

كشف مؤتمر دولي في #دبي عن روبوت آلي لزراعة الشعر يعمل على تفادي الأخطاء البشرية ، وقُدّم الروبوت، في مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر “دبي ديرما” في دورته الـ17، والذي انطلق يوم الإثنين، ويعد أكبر مؤتمر للأمراض الجلدية في #الشرق_الأوسط.

ويتميز الروبوت بدقة عالية في اختيار البصيلات السليمة وتحديد الزاوية الأمثل لقطف البصيلات، وكذلك توزيعها على الرأس بشكل دقيق للغاية، إلى جانب استخراج الصور الثلاثية الأبعاد للنتائج النهائية التي سيحصل عليها المريض.

وتصل قيمة الجهاز، الذي بيع منه حتى الآن سبعة أجهزة في منطقة الشرق الأوسط منها دول لبنان والكويت وتركيا 2.4 مليون درهم (650 الف دولار)، فيما تقدر تكلفة زراعة الشعر بثمانية آلاف دولار، تتم عبر جلسة واحدة وفي بعض الحالات يمكن تكرار العملية بعد ستة أشهر.

وقالت الشركة المصنعة إن الروبوت أكثر دقة من الطبيب، وأسرع، بحيث يزرع ألف خصلة في الساعة، بينما الطبيب يحتاج إلى ساعتين لزراعة العدد نفسه.

وتتم عملية الزراعة بالاعتماد الكامل على الروبوت، فيما يكون دور الطبيب مراقبة العملية ومراحلها، وإجراء التعديلات في حال تطلب الأمر ذلك.

ويجمع المؤتمر أطباء الجلد والتجميل من الإمارات والسعودية ومصر والأردن والعراق وروسيا وسنغافورة وكوريا وتايلاند ودول أوربية وأمريكية.

وقدمت خلال جلسات المؤتمر أدوية فعالة وناجعة لعلاج الصدفية والبهاق ومنها العلاجات البيولوجية التي تركز على الخلايا.

ويتضمن المؤتمر برنامجاً علمياً هاما حول الجديد في مجال العلاج بالليزر خاصة في مجال جراحة الجلد والصدفية والأمراض السرطانية، إضافة الى علاج الثعلبة والأمراض الجلدية الوراثية وتساقط الشعر. ( DPA )

عكس السير