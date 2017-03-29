الاتحاد الأرجنتيني يستأنف ضد إيقاف ميسي

أعلن الرئيس المؤقت للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أرماندو بيريز أنه سيستأنف ضد قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي للعبة (#فيفا)، بإيقاف نجم منتخب “التانغو” #ليونيل_ميسي أربع مباريات، أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وكانت اللجنة التأديبية لفيفا اتخذت هذا القرار بسبب توجيه ميسي سباباً لحكم مساعد خلال مباراة تشيلي الأخيرة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال بيريز في حوار مع قناة “تي إي سي سبورتس” التلفزيونية إن الاتحاد سيستأنف ضد العقوبة التي اعتبرها قراراً غير عادي.

كما أوضح مدير المنتخبات الوطنية في الأرجنتين، خورخي ميادوسكي، لنفس القناة أن “هناك سوابق تدفع للاعتقاد أنه يمكن تخفيف العقوبة”.

وأضاف أن “ميسي مصدوم وحزين، مثلنا جميعاً هناك، لا نتشارك (مع فيفا) في الطريقة التي أدير بها ذلك الأمر، فاجأنا القرار الذي اتخذ، نحن مستاءون جداً من الطريقة التي أدير بها الأمر قبل ساعات من خوض المباراة”.

وكانت اللجنة التأديبية لفيفا أفادت في بيان لها بأن القرار اتخذ طبقاً للبندين 77 و108 باللائحة التأديبية، إذ أنها وجدت ميسي مذنباً بتوجيه سباباً لحكم مساعد، ولذلك قررت إيقاف نجم برشلونة أربع مباريات رسمية وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري.

وسيبدأ تطبيق العقوبة ابتداء من مباراة المنتخب الأرجنتيني مع بوليفيا ، ثم لقاءات “راقصي التانغو” أمام كل من أوروغواي (الثاني، 23) وفنزويلا (العاشر والأخير، 6) وبيرو (الثامن، 15). ( EFE )

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