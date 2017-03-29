بالفيديو .. العثور على جثة رجل إندونيسي كاملة داخل بطن ” ثعبان “

انتابت قرويين حالةٌ من الفزع، عندما شقوا بطن #ثعبان ليجدوا داخلها صديقهم المفقود كاملاً، بعد أن سحقه الثعبان أثناء ابتلاعه بالكامل ، واختفى أكبر سالوبيرو (25 عاماً)، بعد أن بدأ في حصاد زيت النخيل في #إندونيسيا.

ووجد الأصدقاء ثعباناً في حديقة منزله الخلفية، و راودتهم مخاوف من أن يكون الثعبان قد ابتلعه، وهو ما حدث وفق ما نقلت قناة العربية ، واستخدم السكان سكيناً يبلغ طوله 18 بوصة ليشقوا بطن الثعبان، حيث وجدوا جثة الضحية بالكامل ممددة في الداخل، نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وسمع جيران صرخات الضحية خلال الليل، قبل أن يتم العثور عليه داخل ثعبان طوله 7 أمتار.

وقال سكرتير القرية سالوبيرو جونيدي: “سمع الناس صرخات من بستان النخيل ليلة الأحد قبل العثور على أكبر في معدة الثعبان”.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أن زوجة أكبر، مونو، كانت بعيدة في ذلك الوقت ولم تكتشف الكارثة إلا عندما ظهرت الصور والفيديو في الأخبار.

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