بالفيديو .. سلم كهربائي يغير اتجاهه فجأة و يصيب العشرات في هونغ كونغ

تفاجأ العشرات في مركز “لانغهام بلايس” التجاري الصاخب، في ضاحية “مونج كوك” بمدينة “#هونغ_كونغ” في #الصين، بأنهم يهوون سريعاً، بعدما توقف سلم كهربائي كانوا يستقلونه غيَّر اتجاهه فجأةً، وعاد بهم سريعاً إلى الخلف ليجدوا أنفسهم يتساقطون فوق بعضهم البعض.

وأشارت صحيفة القدس إلى أن ما لا يقل عن 18 شخصاً أصيبوا بجروح بعد ظهر السبت نتيجة الحادثة، في حين هرع عمال الإنقاذ لمساعدة الجرحى.

ويُظهر فيديو سجلته كاميرات المراقبة العشرات وهم يصعدون السلم الذي يبلغ طوله 45 متراً، ليجدوا أنفسهم في النهاية مكوّمين فوق بعضهم عند قاعدة السلم، فيما سمعت أصوات صراخ جراء السقوط السريع.

كما أظهر فيديو آخر صوره أحد زوار المركز العشرات وهم يتساقطون فوق بعضهم عند مقدمة السلم.

وقال لاو كيت يينغ، الذي كان يأكل في متجر لبيع “البرغر” داخل مركز التسوق أثناء وقوع الحادث، إن “سرعة المصعد كانت أسرع بمرتين أو ثلاث مرات من المعتاد” ، وأشار إلى أن الناس لم يستطيعوا الاستجابة بردة فعل صحيحة على الحادثة وتكدسوا فوق بعضهم.

وقالت متحدثة باسم مركز التسوق، إن المصعد اجتاز عملية فحص له جرت مؤخراً في 23 مارس/آذار 2017، وأشارت إلى أن المركز طلب من شركة “أوتيس” للمصاعد التحقيق في سبب الحادث، لكونها مسؤولة عن الحفاظ على المصاعد في المركز.

وأضافت المتحدثة أن إدارة المركز قلقة للغاية إزاء الحادث، وأنها ستقدم مساعدات للضحايا، كما أنها مستعدة للتعاون التام مع أي تحقيق حكومي.

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