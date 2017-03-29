بالفيديو .. ” سمكة قرش ” مفترسة تطلب النجدة من غواص أمريكي

أظهر تسجيل مصور يحبس الأنفاس نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، غواصاً أمريكياً شجاعاً وهو يزيل خطافاً ضخماً من جسد #سمكة_قرش مفترسة.

ويظهر مقطع الفيديو، سمكة قرش ضخمة وهي تحاول جذب انتباه الغواص جوش إكليس لمساعدتها على التخلص من الخطاف الذي كان مغروساً في جسدها.

وكان جوش يغوص في المياه بالقرب من ساحل جوبيتر بولاية فلوريدا الأمريكية عندما شاهد سمكة قرش ضخمة تتجه نحوه في محاولة منها لجذب انتباهه لأمر ما.

وقال جوش، بأن سمكة القرش حاولت الاقتراب منه مراراً غير أنها لم تحاول مهاجمته أو إلحاق الأذى به، الأمر الذي دفعه إلى استطلاع الأمر وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولاحظ جوش بأن هنالك خطافاً كبيراً مغروساً في جسد السمكة فقام بإلإمساك بها وأخرج الخطاف بحركة سريعة.

وقد نشر جوش مقطع الفيديو على صفحته على فيس بوك، حيث لقي رواجاً كبيراً وحصل على عدد كبير من المشاهدات والمشاركات، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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