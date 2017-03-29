بالفيديو .. طفلة هندية تولد بـ ” ثلاث سيقان “

أجرى الأطباء في #الهند عملية جراحية لطفلة حديثة الولادة وُلدت بثلاث سيقان بسبب حالة نادرة، وتمكنوا خلال الجراحة المعقدة من إزلة الساق الزائدة.

وخضعت الطفلة التي لم تحصل على اسم بعد لعملية جراحية بعد 7 أيام فقط من ولادتها، حيث أزال الأطباء الساق الثالثة التي كانت بين ساقيها الطبيعيتين، وذلك بسبب توأم طفيلي غير مكتمل النمو، وهي حالة نادرة تحدث مرة كل 100 ألف ولادة.

ويقول الأطباء إن الطفلة ستتعافى بشكل كامل، بعد العملية الجراحية التي أجريت يوم الأحد الماضي، واستمرت لمدة 3 ساعات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وكانت سيرلاثا كانشانابالي (25 عاماً) اكتشفت التشوه لدى طفلتها خلال فحص روتيني للحمل في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وقالت بعد العملية بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أنا سعيدة لأني رزقت بهذه الطفلة الجميلة، وكنت على ثقة أن الأطباء قادرين على إزالة الطرف الزائد، ولم يخيبوا آمالنا، وأنا أشعر بخاص الامتنان لهم على جهودهم في العملية”.

وأضاف والد الطفلة سامبيه “نحن شاكرون للأطباء الذين أجروا العملية لابنتي، فالشعور بأنها ستكبر بشكل طبيعي يملأ قلوبنا بالسعادة، وخاصة بعد القلق الذي سيطر علينا بعد معرفتنا بحالة طفلتنا النادرة”.

من جهته أوضح الدكتور كي سريفيناس أن الطرف الثالث كان بارزاً من منطقة الحوض لدى الطفلة، وتم إزالته بنجاح خلال العملية، وبخلاف ذلك فقد ولدت الطفلة بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أية مشاكل أخرى.

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