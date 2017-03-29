بالفيديو .. ظهور غامض لـ ” قزم أسطوري ” في إندونيسيا

فوجئ مشاركون في سباق دراجات نارية بظهور شخص بدائي وسط أحراش باندا آتشيه شمالي جزيرة #سومطرة الإندونيسية، بحسب ما أظهر فيديو نشرته مواقع إلكترونية.

وظهر في فيديو التقطه أحد الدراجين، الرجل الصغير نصف عار ممسكا بعصا طويلة، لكنه فر هاربا بعد أن لمح المتسابقين الذين تعثروا من المفاجئة.

وحاول الدراجون اللحاق بالرجل لكنه توغل في الأحراش، حسب ما ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، التي نشرت الخبر على موقعها الإلكتروني وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، وخمن بعض مشاهدي الفيديو أن يكون الرجل من قبيلة مانتي الأسطورية الضائعة، التي سكنت الغابات، منذ زمن بعيد.

ويتميز أفراد هذه القبيلة بأنهم أقل حجما من البشر العاديين، وكان آخر ظهور لهم في القرن السابع عشر، عندما أمسك السكان باثنين منهما وقدموهما للسلطان.

وكان العلماء قد وجدوا عام 2003 أدلة على أن بشرا يشبهوا الأقزام عاشوا في جزيرة فلوريس، قبل 50 ألف سنة.

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