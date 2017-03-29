بينهم أطفال و نساء حوامل .. غرق العشرات من اللاجئين في كارثة جديدة قبالة السواحل الليبية

قالت منظمة الهجرة الدولية، إن 146 مهاجرا فقدوا قبالة السواحل الليبية، بعد انقلاب قاربهم في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر مسؤول المنظمة في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فلافيو دي غياكومو، أن كارثة جديدة وقعت قبالة السواحل الليبية، حسبما نقلت عنه قناة Rainews24 التلفزيونية الإيطالية.

وأوضح أن الكارثة جرى اكتشافها مع إنقاذ مهاجر شاب غامبي، من قبل سفينة تابعة للبحرية الإسبانية، كانت في دورية بالمنطقة، في إطار عملية صوفيا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، لمكافحة تهريب المهاجرين.

وأفاد الشاب أن القارب الذي يقل 147 شخصا بينهم 5 أطفال وسيدات حوامل انقلب، وأنه نجا بحياته بعدما تعلق بعبوة بلاستيكية.

وعقب إنقاذ الشاب تم نقله إلى جزيرة لامبيدوزا، عبر قارب لخفر السواحل الإيطالية.

وأشارت المعلومات المتوفرة، إلى أن قارب المهاجرين انطلق قبل يومين من مدينة صبراتة، غرب العاصمة الليبية طرابلس.

من ناحية أخرى بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا بعد عبورهم البحر المتوسط، 23 ألف و122 شخصا، منذ مطلع العام الحالي، وفق المعطيات التي تعلنها وزارة الداخلية الإيطالية.

ويُظهر الرقم زيادة بنسبة 51% مقارنة بنفس الفترة لعام 2016، و127% مقارنة بـ 2015.(ANADOLU)

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