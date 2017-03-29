تحديثات أمان جديدة للأداة الإضافية لمتصفح الويب ” لاست باس “

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى سد الثغرات الأمنية الخطرة، التي تم اكتشافها أخيراً في الأداة الإضافية Lastpass لمتصفح الويب والخاصة بإدارة كلمات المرور.

وينصح الخبراء الألمان بضرورة تثبيت الإصدارات الحديثة والآمنة من الأداة الإضافية Lastpass للمتصفح المعني، حيث يتوفر الإصدار 4.1.36 لموزيلا فايرفوكس، والإصدار 4.1.43 لغوغل كروم، والإصدار 4.1.30 لمايكروسوفت Edge والإصدار 4.1.28 لمتصفح أوبرا.

ونظرا لتعذر تحديث الأداة الإضافية عن طريق متصفح غوغل كروم مباشرة، فإنه يمكن للمستخدم تنزيل الأداة الجديدة الآمنة عن طريق موقع الويب Lastpass مباشرة، كما أنه يمكن الحصول على الإصدار الجديد من الأداة الإضافية لمتصفح مايكروسوفت إيدج عن طريق متجر تطبيقات ويندوز.

وأكد المكتب الاتحادي أن الثغرات الأمنية في الإصدارات السابقة قد تؤدي في بيئات عمل ويندوز بصفة خاصة إلى إمكانية اختراق كلمات المرور المخزنة في الأداة الإضافية Lastpass، غير أن الشركة المطورة للبرنامج شددت على أنه لا توجد أية دلائل حتى الآن على استغلال هذه الثغرات من قبل القراصنة. ( DPA )

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