تركيا : عملية ” درع الفرات ” انتهت و تكللت بالنجاح

أكد مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه الذي عقد الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن عملية “درع الفرات” شمالي سوريا تكلّلت بالنجاح.

وقال بيان صادر عن المجلس “لقد تكللت عملية درع الفرات بالنجاح، والتي كانت قد بدأت لتأمين حدودنا وعرقلة تهديدات وهجمات تنظيم داعش الإرهابي تجاه بلادنا، وإتاحة الفرصة لأشقائنا السوريين للعودة إلى بلادهم، وإتاحتهم فرصة العيش بأمان وسلام في منطقة العملية”.

وشدد الاجتماع على التدابير المتخذة ضد المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي التركي، والكفاح ضد المنظمات الإرهابية.

وشدد البيان على أن استخدام عناصر منظمة بي كا كا/ ب ي د-ي ب ك، في مكافحة داعش بسوريا والعراق لن يخدم في تأسيس جو من الأمن والسلام في المنطقة، بل على العكس سيؤدي إلى ظهور مشاكل جديدة على المدى المتوسط او البعيد.

من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن “عملية #درع_الفرات انتهت وإذا ما بدأت #تركيا عملية عسكرية أخرى ضد تنظيم داعش الإرهابي أو أي تهديد لأمنها سيكون باسم آخر”. (ANADOLU)

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