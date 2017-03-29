تشلسي يحدد اسم ” هدفه الأهم ” في الصيف المقبل

يبدو أن الإيطالي #أنطونيو_كونتي، المدير الفني لتشلسي الإنكليزي، حدد قائمة أولويات بالنسبة للتعاقدات التي يسعى لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق الساعي للعودة بقوة إلى دوري أبطال أوروبا.

وحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن تشلسي الذي بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، يضع التشيلي ألكسيس سانشيز جناح أرسنال هدفا أول في سوق الانتقالات.

وقالت صحيفة “غارديان” إن كونتي بدأ مفاوضات مع إدارة تشلسي بشأن تجديد عقده، وأيضا بخصوص صفقات الموسم المقبل، مجهزا قائمة لاعبين على رأسها سانشيز، يليه مدافع يلعب في الجانب الأيسر، لم تحدد الصحيفة اسمه.

ولا يبدو سانشيز (28 عاما) سعيدا مع أرسنال، بعد 3 مواسم مع النادي لم يحقق خلالها إنجازا كبيرا وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ومن المرجح أنه سيقبل خوض تحد جديد بعيدا عن ملعب “الإمارات”.

وينتهي عقد لاعب برشلونة السابق مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل، وهو أمر قد لا يكون في صالح سانشيز لأن أرسنال ربما لن يقبل عرضا من أحد منافسيه على الزعامة الكروية للعاصمة لندن.

ويتقاضى سانشيز، المطلوب أيضا من باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس إنتر ميلانو الإيطاليين، راتبا أسبوعيا قدره 130 ألف جنيه إسترليني، ويسعى لرفعه إلى 250 ألفا، لكن إدارة “المدفعجية” ترفض طلبه.

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