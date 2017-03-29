حكام العرب يتهاوون قبل القمة .. سقوط مؤلم لرئيس لبنان يلي سقوطاً لحاكم دبي ! ( فيديو )

\u062d\u0643\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628 \u064a\u062a\u0647\u0627\u0648\u0648\u0646 \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0644\u0642\u0645\u0629 .. \u0633\u0642\u0648\u0637 \u0645\u0624\u0644\u0645 \u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u064a\u0644\u064a \u0633\u0642\u0648\u0637\u0627\u064b \u0644\u062d\u0627\u0643\u0645 \u062f\u0628\u064a !(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n\u0645\u064a\u0634\u0627\u0644 \u0639\u0648\u0646\r\n\r\n\u0645\u062d\u0645\u062f \u0628\u0646 \u0631\u0627\u0634\u062f \u0622\u0644 \u0645\u0643\u062a\u0648\u0645\r\n\r\n\r\n
حمقى بحقد في طريقة حكمكـم
شؤم زمان العرب عهد وجودكـــم
هيــا تواروا خلسة بعيالكــــــم
أو فاصبروا إن السقوط مآلكــــــم
أنتم ملوك الجور في حكمائكــم
أنتــــم ينابيـــع الجهـــــالة ويلكـــم
مؤامرة دوليه وكونيه وشبطانيه على حكام عرب الله اعلم شو حاطين بلارض مخابرات الاسرائيليه وصهيونيه عالميه ولامبريليه دوليه ومخابرات الامريكيه وروسيه وصينيه والافغانيه كله متشان يتفشكل زعيم قائد قصف الله عمرهم جميعا خلال اجتماعهم ليدخلو جهنم مع بعض