ديل بوسكي : قلتها مراراً .. لن أدرب برشلونة و أتلتيكو مدريد

قال مدرب المنتخب الإسباني و #ريال_مدريد السابق #فيسنتي_ديل_بوسكي إنه لن يدرب أبداً أتلتيكو مدريد و #برشلونة، رغم كونهما من أكثر الأندية التي تعاملت معه بشكل جيد.

وقال ديل بوسكي خلال مشاركته في دورة تعليمية لكرة القدم ببرشلونة: “عندما اعتزلت كلاعب قلت إنني لن أدرب أتليتكو وبرشلونة أبداً، وهما من الأندية التي تعاملت معي بشكل جيد”.

وأشار ديل بوسكي إلى أنه “اعتزل التدريب وأن برشلونة بحاجة لمدربين شباب يملأهم الحماس لخلافة لويس إنريكي، الذي سيترك الفريق نهاية الموسم الحالي”.

وعن اقتراب الموسم الحالي من نهايته، أشار إلى أفضلية ريال مدريد الطفيفة في الدوري.

وتطرق في النهاية إلى وضع المنتخب الإسباني مبرزاً عمل سلفه جولين لوبيتيغي ووصفه بالمدرب الجيد، وأبدى تأييده لاستمرار المدافع الكاتالوني جيرار بيكيه في المنتخب لفترة طويلة.

وقال عن بيكيه الذي أعلن اعتزله اللعب الدولي بعد مونديال روسيا 2018: “هؤلاء اللاعبين اكتسبوا الحق ليقرروا متى يريدون ترك المنتخب، ولكني كنت سأقول له بأن يستمر”. ( EFE )

عكس السير