رغم التأكيدات و التوثيق .. جنرال أمريكي : قتلنا عشرات المتشددين لا المدنيين عبر قصف مدرسة في الرقة ! ( فيديو )

قال قائد القوات الأمريكية في العراق للصحفيين يوم الثلاثاء إن ضربة قرب مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الأسبوع الماضي قتلت فيما يبدو عشرات المتشددين ولم تقتل مدنيين.

وفي الأسبوع الماضي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربة جوية للتحالف أصابت مدرسة يسكنها نازحون (بلدة المنصورة) مما أدى إلى مقتل 33 شخصاً (مدنياً) على الأقل.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون) عبر الهاتف، بحسب ما نقلت وكالة رويترز: “أود أن أقول لكم إننا لم نستكمل تقييمنا لهذه الواقعة… أعتقد أنها كانت ضربة نظيفة”.

وأضاف “لدينا مصادر مخابراتية مؤكدة متعددة… أبلغتنا أن العدو يستخدم تلك المدرسة ولاحظنا ذلك ورأينا ما كنا نتوقع أن نراه”، وقال إن الضربة استهدفت نحو 30 متشدداً من داعش.

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