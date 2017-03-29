رومينيغه يتخلى عن فكرة دوري السوبر الأوروبي

كشف رئيس نادي #بايرن_ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، أن فكرة إقامة بطولة منفصلة تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”، بمشاركة الأندية الكبيرة بأوروبا، لم تعد مطروحة للنقاش، وذلك بعد الإصلاحات التي طرأت على دوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغه، رئيس رابطة الأندية الأوروبية (أيكا) إنه “طالما أن للأندية والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بموقف مشترك، فلن تقام بطولة دوري السوبر”.

وقال رومينيغه إن نظام دوري أبطال أوروبا بات مرضياً في ظل الإصلاحات المقررة للفترة ما بين عامي 2018 و2021.

وتتضمن الإصلاحات منح كل من مسابقات الدوري الـ4 الكبرى 4 مقاعد في دوري الأبطال، وبالتالي إجراء تعديلات تتعلق بتوزيع المكافآت المالية.

وقال رومينيغه: “أعتقد أنه من المنطقي بعد الإصلاحات المقررة للفترة ما بين عامي 2018 و2021، أن يستمر إقامة بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا النظام لفترة أخرى”. ( DPA )

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