” سام ” .. روبوت يبني المنازل أسرع بـ 6 مرات من البشر ( فيديو )

صمم الباحثون روبوتا جديدا يمكنه القيام بمهمة البناء 6 مرات أسرع من العمال، ومن المقرر أن يصل إلى مواقع البناء في #بريطانيا خلال عامين بعد بدء عمله الفعلي في #أمريكا.

ويمكن للروبوت شبه الآلي “ماسون”، الملقب بـ “سام”، بناء 3 آلاف قطعة من الطوب يوميا، في حين أن عامل البناء يبني في المتوسط 500 فقط وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وقال الخبراء إن روبوتات البناء قد تشكل خطرا كبيرا على وظائف الآلاف من عمال البناء.

وصُمم “سام” من قبل شركة بناء الروبوتات ومقرها نيويورك، حيث زُود بحزام ناقل وذراع روبوت مع مضخة، ولا يمكن الاستغناء عن العامل من أجل نقل الروبوت إلى المكان المحدد مع الطوب.

وتقوم الذراع الآلية بوضع الطوب في الخرسانة، حيث يقوم عامل البناء بمراقبة العملية قبل وضع المزيد من الطوب، وبدأت هذه الروبوتات بالعمل الفعلي في مواقع البناء بالولايات المتحدة.

وقال ريتشارد فالنتين سيلسي، مستشار البناء: “ستكون الروبوتات قريبا في مواقع البناء، للقيام بأعمال البشر ولكن بشكل أسرع من المعتاد”.

في يونيو/حزيران عام 2015، كُشف عن روبوت البناء على نطاق واسع في أستراليا، وكان يطلق عليه اسم “Hadrian”، حيث يمكنه إنجاز نحو ألف قطعة من طوب البناء على مدار الساعة، كما يمكنه بناء نحو 150 منزل في السنة.

وصُمم الروبوت الآلي بالكامل من قبل المخترع الأسترالي، مارك بيفاك، الذي أسس Fastbrick Robotics.

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