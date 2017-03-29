سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة : بشار الأسد و إيران يشكلان عقبة كبيرة أمام إيجاد حل في سوريا

قالت نيكي هيلي سفير الولايات المتحدة بالأمم المتحدة الأربعاء، إن بشار الأسد “عقبة كبيرة في محاولة المضي قدماً” لإيجاد حل “للصراع المستمر منذ ست سنوات بسوريا”.

وأضافت أمام مجلس العلاقات الخارجية، “لن أعود للحديث عما إذا كان يجب على الأسد أن يبقى أو يرحل. قلنا ذلك في شكل ما فعلته أمريكا. لكنني سأقول لكم إنه عقبة كبيرة في محاولة المضي قدماً وإيران عقبة كبيرة في محاولة التحرك للأمام.” (REUTERS)

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