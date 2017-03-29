علماء : الشوكولا الساخنة تحتوي على كمية كبيرة من الملح

توصل الباحثون البريطانيون إلى أن #الشوكولا الساخنة تتضمن كمية كبيرة من #الملح ، وخرج العلماء بهذا الاستنتاج بعد اختبار بعض المواد الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، واتضح أن الشوكولاتة الساخنة قد تحتوي على نسبة كبيرة من الملح كماء البحر.

وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية إن على الشركات المنتجة للمواد الغذائية تقليص استخدام الملح في عملية الإنتاج، لكن لا يلتزم الجميع بهذا الأمر.

وقام العلماء بتحليل 28 نوعا من المواد الغذائية، حيث دلت نتائج التحليل على أن نسبة الملح في معظمها تفوق ما هو مسموح به، وكانت نسبته منخفضة قليلا في الخبز فقط. أما بقية الأغذية فما زالت نسبة الملح فيها عالية، حيث زادت في بعض أنواع الشوكولاتة الساخنة بمقدار 16 ضعف ما هو مسموح به.

ولاحظ الخبراء أن جرعة من الشوكولاته الساخنة، تؤثر على صحة الإنسان أسوأ مما يؤثر عليه كيس من رقائق البطاطس وفق ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية ، فيما أثبت العلماء أن كميات كبيرة من الملح تلحق ضررا بجسم الإنسان، لأنها تحتفظ بالسائل، وتؤثر سلبا على عمل المفاصل.

ولا تزال غالبية المستهلكين في بريطانيا، وبلدان أخرى، يستهلكون كميات كبيرة من الملح من خلال المواد الغذائية التي يشترونها، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويضر بالقلب والكلى والدماغ ويؤثر سلبا على صحتهم بشكل عام.

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