” فيس بوك ” تقلد ” سناب شات ” و تجلب ميزة ” القصص ” إلى تطبيقها الرئيسي

أعلنت شركة #فيسبوك رسمياً عن جلب ميزة “القصص”، المقلدة من خدمة #سناب_شات، إلى تطبيقها الرئيسي، لتشهر بذلك آخر أسلحتها في وجه سناب شات التي أرعبتها بعدما نجحت في استقطاب مستخدمي فيس بوك من فئة المراهقين.

وبعدما أدركت فيس بوك قبل بضع سنوات أن سناب شات قد تشكل خطراًعلى شبكتها الاجتماعية، إذ نجحت الأخيرة في جذب جيل الألفية من الشباب الذين يبحثون عن المزيد من الخصوصية، فضلاً عن القدرة على مشاركة الصور والفيديو بطريقة أكثر عفوية وشبابية، أُشيع أنها حاولت الاستحواذ على سناب شات في عام 2013 ولكن طلبها قوبل بالرفض، الأمر الذي دفعها إلى المسارعة في تقليد أبرز مزاياها، وهي ميزة “القصص”.

وفي 2 أغسطس (آب) الماضي، بدأت فيس بوك معركتها مع سناب شات من خلال جلب الميزة إلى خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام، تحت اسم “قصص إنستغرام”، ثم في 24 فبراير (شباط) الماضي، الذي يوافق الذكرى السنوية الثامنة على إطلاق واتس آب، جلبت الميزة إلى أكثر تطبيقات التراسل الفوري استخداماً حول العالم باسم “الحالة” Status.

وفي وقت سابق من شهر مارس (آذار) الجاري، جلبت فيس بوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.86 مليار مستخدم نشط شهرياً، الميزة تحت اسم “يوميات” إلى خدمة التراسل الفوري مسنجر، واليوم تعلن عن توفر ميزة “قصص فيس بوك” Facebook Stories على تطبيقها الرئيسي.

وتحاول فيس بوك من خلال الميزة الجديدة، لأول مرة، إعطاء الكاميرا مكانًا مركزيًا على تطبيقها الذكي، وذلك من خلال تشجيع المستخدمين على مشاركة المزيد من الصور والفيديوهات وتحريرها من خلال إضافة ملصقات، وذلك تمامًا على غرار سناب شات.

وفي الوقت التي أضحت فيه مشاركة الصور والفيديو عنصراً أساسياً في التواصل بين المستخدمين، تصر شركة سناب، المالكة لخدمة سناب شات، والتي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في وقت سابق من الشهر الحالي، على أنها شركة “كاميرا” وليست منصة اجتماعية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهو الأمر الذي أرادت إيصاله للمستخدمين من خلال تغيير اسمها، وإطلاق نظارة “سبكتاكلز” Spectacles.

والأمر ذاته ينطبق على فيس بوك، والتي حاولت في منشور على مدونتها القول إنها لا تقلد سناب شات، بل تجعل المستخدمين؛ من خلال الميزة الجديدة، يعبرون عن طريق الصور والفيديو عن لحظات لا يمكن التعبير عنها بغير هذه الطريقة، وقالت في نهاية فيديو نشرته على مدونتها: “لتتحدث كاميرتك عنك”.

وقالت فيس بوك في منشورها: “اعتباراً من اليوم، سوف نبدأ إطلاق كاميرا جديدة مع تأثيرات وطريقتين إضافيتين لمشاركة الصور والفيديو الذي تلتقطه”.

والتحديث الجديد سوف يتوفر خلال الأسبوع الحالي لجميع مستخدمي تطبيق فيس بوك على نظامي أندرويد وآي أو إس.

ويمكن الوصول إلى الكاميرا الجديدة من خلال سحب الشاشة إلى الجهة اليمنى من صفحة “آخر الأخبار”، وهي تأتي مع عشرات التأثيرات، مثل الأقنعة، والإطارات، والمرشحات التفاعلية، التي يمكن إضافتها إلى كل من الصور والفيديو.

وأضافت الشركة: “تتيح لك التأثيرات التفاعلية التفاعل مع الكائنات المتحركة، مثل تساقط الثلوج، وتضيف تأثيرات الأنماط مرشحًا فنيًّا في الوقت الفعلي، مما يتيح لك تحويل صورك اليومية إلى عمل فني من طراز بيكاسو”.

وعلى غرار قصص سناب شات، تدوم “قصص فيس بوك” لأربع وعشرين ساعة ثم تختفي، مع إمكانية اختيار الفئة التي يمكنها رؤية المنشورات، والتي يمكن أن تقتصر على الأصدقاء فقط، ولن تظهر القصص على صفحة اليوميات أو “آخر الأخبار” ما لم يختر المستخدم نشرها هناك.

ووعدت فيس بوك في غضون الأشهر القادمة بإضافة طرق جديدة تتيح لمستخدميها إنشاء إطارات وتأثيرات خاصة بهم.

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